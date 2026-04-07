Si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il restauro della
Torre di Culumbargia, un monumento storico che versava in
condizioni di grave degrado e a rischio imminente di crollo.
L'intervento, durato 18 mesi, restituisce al territorio di
Tresnuraghes e al patrimonio culturale dell'Isola, una delle torri
del vasto sistema difensivo sviluppato in Sardegna a partire dal
1479 e che si inserisce in un contesto paesaggistico di eccezionale
valore naturalistico e storico.
La torre, abbandonata da tempo, necessitava di
un intervento immediato: per questo motivo, nel mese di aprile
2024, i funzionari del ministero della Cultura hanno attivato una
procedura di somma urgenza, anche a seguito dalle segnalazioni di
pericolo di crollo imminente effettuate dal Comune, a tutela della
incolumità delle persone e della salvaguardia di un bene di
rilevante valore storico e culturale per il nostro territorio e per
l'intera Sardegna.
L'opera rientra nel progetto "Torri, baluardi di
città e sistemi difensivi costieri (XII-XVII sec.) - Restauro,
consolidamento e valorizzazione", curato dall'allora segretariato
regionale (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna). Questo
progetto, ancora in corso, interessa altri 6 monumenti: Spazio San
Pancrazio e Torre San Pancrazio (Cagliari), Torre Dell'elefante
(Cagliari), Torre Sant'Elia (Cagliari), Torre Del Coltellazzo
(Pula), Fortezza Vecchia (Villasimius), Torre Spagnola
(Portoscuso), Torre di Foxi (Quartu Sant'Elena) e beneficia di un
finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro.
I lavori sulla torre di Culumbargia sono stati
complessi per via della difficile accessibilità del sito; hanno
richiesto un importante sforzo logistico e spesso sono stati
ostacolati dalle avverse condizioni metereologiche.
L'intervento ha riguardato le integrazioni
murarie necessarie alla stabilità dell'edificio, il ripristino
della terrazza di copertura e del coronamento, oltre al restauro
dei...
Leggi tutto su Ansa Sardegna