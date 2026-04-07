Tresnuraghes, conclusi i lavori di restauro della Torre di Culumbargia - Notizie

Si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il restauro della Torre di Culumbargia, un monumento storico che versava in condizioni di grave degrado e a rischio imminente di crollo. L'intervento, durato 18 mesi, restituisce al territorio di Tresnuraghes e al patrimonio culturale dell'Isola, una delle torri del vasto sistema difensivo sviluppato in Sardegna a partire dal 1479 e che si inserisce in un contesto paesaggistico di eccezionale valore naturalistico e storico.La torre, abbandonata da tempo, necessitava di un intervento immediato: per questo motivo, nel mese di aprile 2024, i funzionari del ministero della Cultura hanno attivato una procedura di somma urgenza, anche a seguito dalle segnalazioni di pericolo di crollo imminente effettuate dal Comune, a tutela della incolumità delle persone e della salvaguardia di un bene di rilevante valore storico e culturale per il nostro territorio e per l'intera Sardegna.L'opera rientra nel progetto "Torri, baluardi di città e sistemi difensivi costieri (XII-XVII sec.) - Restauro, consolidamento e valorizzazione", curato dall'allora segretariato regionale (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna). Questo progetto, ancora in corso, interessa altri 6 monumenti: Spazio San Pancrazio e Torre San Pancrazio (Cagliari), Torre Dell'elefante (Cagliari), Torre Sant'Elia (Cagliari), Torre Del Coltellazzo (Pula), Fortezza Vecchia (Villasimius), Torre Spagnola (Portoscuso), Torre di Foxi (Quartu Sant'Elena) e beneficia di un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro.I lavori sulla torre di Culumbargia sono stati complessi per via della difficile accessibilità del sito; hanno richiesto un importante sforzo logistico e spesso sono stati ostacolati dalle avverse condizioni metereologiche.L'intervento ha riguardato le integrazioni murarie necessarie alla stabilità dell'edificio, il ripristino della terrazza di copertura e del coronamento, oltre al restauro dei...

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