Proiezioni, incontri, libri, mostre e dialoghi con il pubblico: ha preso il via la 36/a edizione del Festival Cinema di Tavolara - Una notte in Italia, in programma fino a domenica 19 luglio 2026 tra San Teodoro, Porto San Paolo e l'Isola di Tavolara. La manifestazione da oltre trent'anni porta il cinema italiano fuori dagli spazi consueti, dentro luoghi naturali e comunitari diventati parte integrante del racconto del Festival. L'attrice Ludovica Nasti, tra i volti più riconoscibili della sua generazione, è coinvolta in una nuova veste: accanto al pubblico, agli autori e agli interpreti nelle serate di proiezione, contribuendo al dialogo che da sempre accompagna l'incontro tra i film e gli spettatori, in un percorso che conferma l'attenzione del festival per i giovani talenti del cinema italiano. Ad accompagnare le serate la giornalista ANSA Alessandra Magliaro.
Dopo l'incontro dedicato a Marcello Fois, che ha
presentato L'immensa distrazione, edito da Einaudi e nella cinquina
finalista del Premio Campiello 2026, in dialogo con Severino
Salvemini e al film Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto
dall'omonimo testo di Fois, con la presenza di Irene Maiorino.
Mercoledì 15 luglio, ancora a La Peschiera di
San Teodoro, è stata la volta di Su Maistu di Gianfranco Cabiddu,
omaggio a Luigi Lai, straordinario musicista sardo e virtuoso delle
launeddas. Ieri sera a Porto San Paolo, in Piazza Gramsci tutto
esaurito e applausi per l'opera prima di Alberto Palmieri, Tienimi
presente, tra i migliori esordi dell'anno.
Da oggi il festival approderà sull'Isola di
Tavolara, cuore della manifestazione, con 40 secondi di Vincenzo
Alfieri, che sarà presente insieme a Enrico Borello. Domani, dopo
l'incontro con Orso Tosco e la presentazione del romanzo La
malinconia del tartufo, saranno proiettati Il viaggio di Matteo di
Laura Moretto e La...