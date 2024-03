Santa Giusta

Oggi sopralluogo della Soprintendenza. Si attende il via libera al progetto esecutivo

Un sistema di staccionate e palificate modulari in legno per salvare dall’erosione le rive dello stagno di Santa Giusta. Presto il Comune potrà bandire la gara per l’affidamento dei lavori. Stamane c’è stato un sopralluogo della funzionaria della Soprintendenza, Maura Vargiu, che ha chiesto qualche chiarimento sull’intervento progettato dallo studio Criteria.

“Faremo dei saggi dove si presume ci fosse il percorso del ponte romano”, ha spiegato il vicesindaco Pierpaolo Erbì, “è previsto un sondaggio di un metro e mezzo sotto il livello del terrapieno. In più ci saranno altri sondaggi frequenti su tutta l’area interessata dai lavori. Siamo in conferenza di servizi. Quando arriverà il parere della Soprintendenza approveremo il progetto esecutivo in Giunta e, se non ci saranno intoppi, in autunno partiranno i lavori”.

“Quello con la Soprintendenza è stato un incontro positivo”, ha aggiunto Erbì, “ci tengo a ringraziare la dottoressa Vargiu per la grande disponibilità e la collaborazione”.

Per stabilizzare la sponda interna dello stagno si è scelto di impiegare tecniche di ingegneria naturalistica. Il materiale che verrà utilizzato per le palificate ha una durata prevista