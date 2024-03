Oristano

Ieri sera il salvataggio a oltre tre miglia dal porticciolo di Torre Grande

Ci sono volute oltre due ore, ieri sera, per soccorrere due persone di 74 e 38 anni a bordo di una piccola imbarcazione da pesca con il motore in avaria, che andava alla deriva a oltre tre miglia dal porticciolo di Torre Grande.

Alle 19.40 è arrivata la richiesta d’aiuto alla Capitaneria di porto di Oristano. Le due persone a bordo dell’imbarcazione, entrambe originarie dell’Oristanese, hanno chiamato il numero blu 1530. Alla Guardia costiera hanno detto di trovarsi nelle vicinanze del porto turistico.

Restando sempre in contatto telefonico con loro, è partita la motovedetta Cp 893. Le operazioni di soccorso si sono rivelate non facili perché la prima posizione comunicata non era corretta. Solo dopo che il personale della sala operativa ha chiesto ai due pescatori di accendere un fuoco a mano a luce rossa è stato possibile localizzare la piccola imbarcazione, che era molto più lontana dalla costa.

Le attività si sono concluse intorno alle 22, quando l’unità da pesca è stata scortata fino al porto turistico di Torre Grande e ormeggiata. Gli occupanti, scossi per l’accaduto, non