Terralba

Doppio spettacolo con la compagnia “Il Teatro delle Gocce”

Una serata di umorismo nero e risate a Terralba con la compagnia “Il Teatro delle Gocce”, che porterà in scena “Non facciamo brutte figure!”, libero adattamento dell’opera di Salvatore Macri.

L’appuntamento è per domani – sabato 23 marzo – al teatro comunale, in via Porcella: sala già al completo per lo spettacolo delle 19, ci sono ancora posti disponibili per quello delle 16,30.

“Si tratta di un racconto grottesco sulle derive dell’ostentazione a tutti i costi, in due atti di pura follia. Nella società dell’apparenza bisogna assicurarsi che tutto sia perfetto, anche davanti alle disgrazie. Perché allora non giocare d’anticipo e preparare una commemorazione funebre per un uomo in ottima salute?”, ha spiegato la compagnia.

“Questa è la situazione assurda in cui si trova Andrea, per colpa di una moglie fin troppo lungimirante e delle sue due amiche alquanto particolari. Poi un prete catapultato nel suo peggiore incubo, un’imprenditrice del lutto virtuale, un cane aristocratico un po’ malconcio… E il funerale è servito! Oppure no?”.

L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotazione con una telefonata o un messaggio WhatsApp