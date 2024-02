Monserrato

La donna è stata riconosciuta nei filmati della videosorveglianza



Faceva acquisti con una carta bancomat rubata da un’auto a Cagliari. Una donna di Assemini (31 anni, già nota per precedenti vicende giudiziarie), è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

I carabinieri della stazione di Monserrato sono risaliti alla sua identità grazie al sistema di videosorveglianza comunale.

La donna aveva eseguito tre operazioni, per un importo complessivo di 75 euro, ad un distributore automatico di sigarette in via del Redentore, a Monserrato.

Il bancomat era stato rubato il 14 gennaio da un’auto in sosta in via Paracelso, a Cagliari.

