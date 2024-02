Villagrande Strisaili

L’area è stata individuata dalla Guardia di finanza con le ricognizioni aeree

Una vasta discarica abusiva è stata scoperta nelle campagne di Villagrande Strisaili dalla Guardia di Finanza: in un terreno di poco più di un ettaro erano accumulati plastiche e rottami di ogni genere (circa 50 tonnellate in tutto) e anche materiali pericolosi, come vasche in cemnto amianto, estintori, taniche di olio per auto e quasi cinquanta tonnellate di ferro e plastica. Il proprietario è stato denunciato.

La scoperta è stata fatta grazie alle riprese dall’alto effettuate in una ricognizione delle Fiamme gialle della Compagnia di Arbatax, con il supporto della Sezione aerea di Cagliari.

Tra rifiuti c’erano anche decine di pneumatici, vecchi elettrodomestici, carcasse di auto, tombini stradali, tondini da cantiere e tanto altro materiale, per la cui classificazione si è reso necessario l’intervento dei tecnici specializzati dell’Arpa Sardegna.