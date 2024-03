Oristano, via al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il Comune di Oristano avvia il percorso partecipato che porterà all’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. In particolare, sul sito internet istituzionale del Comune di Oristano è a disposizione di tutti i cittadini un questionario. Questo sarà impiegato per raccogliere le segnalazioni e le valutazioni utili alla definizione del piano. “La consultazione dei cittadini è fondamentale per la pianificazione di uno strumento capace di tenere conto delle reali esigenze della città. Da qui la decisione di istituire una sezione apposita del sito istituzionale dedicata ai documenti del Pums e alla raccolta dei questionari”, spiega il sindaco Massimiliano Sanna. “Puntiamo a interventi di immediata realizzazione capaci di procurare benefici alla città in termini di abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico, congestione stradale e incidenti – aggiunge l’assessore al Traffico Ivano Cuccu -. Su questo obiettivo l’amministrazione comunale lavora congiuntamente a Leganet, società incaricata della redazione del Pums. Al fine di elaborare uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo (10 anni) che sviluppi una visione di sistema della mobilità urbana”.

