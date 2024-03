Arst, cambiano gli orari dei bus in arrivo a Oristano

A partire dallo scorso 4 marzo, alcune corse della linea 9343 dell’Arst, l’azienda regionale sarda trasporti, che collega Sassari e Oristano , ha subito modifiche. La corsa in partenza da Sassari verso Oristano, originariamente prevista per le ore 5:25 del mattino, è stata posticipata alle ore 6. Si consente così agli utenti un inizio di giornata più agevole. Inoltre, la corsa in partenza da Sassari verso Oristano, programmata per le ore 13, è stata posticipata alle ore 14. Si permette così una maggiore flessibilità agli utenti nel pianificare i propri spostamenti nel corso della giornata. Per quanto riguarda le corse in partenza da Oristano verso Sassari, la corsa prevista per le ore 7:10 è stata anticipata alle ore 6:45, offrendo un’opzione aggiuntiva per chi deve recarsi nella città di Sassari per lavoro, studio o altri impegni. Queste variazioni negli orari delle corse della linea 9343 sono state decise al fine di ottimizzare il servizio di trasporto pubblico. Ma anche

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

