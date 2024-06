Oristano, si riunisce la II Commissione consiliare: la discussione

La IIª Commissione consiliare di Oristano è pronta a varcare la soglia della Casa Municipale per una serie di incontri. Le riunioni sono fissate per il 14 e il 17 Giugno 2024, entrambe alle 8:30, e si terranno nell’Aula dei Gruppi di Maggioranza a Palazzo Scolopi. Uno dei punti salienti all’ordine del giorno riguarda la proposta di coordinamento degli eventi estivi e natalizi, un tema di grande importanza per la città. Con l’estate alle porte e le festività natalizie a fine anno, l’organizzazione di tali eventi riveste un ruolo importante nel promuovere il turismo locale e nel garantire momenti di svago e di aggregazione per i cittadini. Inoltre, la Commissione si appresta a esaminare il bilancio preventivo dell’Istituzione “Istar” e della “Scuola Civica di Musica”. Queste istituzioni sono pilastri fondamentali della vita culturale e formativa della città. Un altro momento di particolare rilevanza sarà l’audizione del presidente della “Fondazione Oristano”, l’avvocato Carlo Cuccu. Infine, la Commissione si riserva di trattare eventuali questioni di varia natura

