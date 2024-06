Oristano, i privati potranno gestire le aiuole: l'iniziativa del Comune

A Oristano i privati potranno adottare le aiuole e gli spazi verdi pubblici per valorizzarli e curarne la manutenzione. La Giunta Sanna, su proposta dell’assessore all’ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato la delibera che fissa i criteri generali per la realizzazione in via sperimentale, in questa fase per un anno, del progetto “Adotta un’aiuola”. L’iniziativa, che nasce anche raccogliendo un bisogno della comunità oristanese tante volte manifestato, ha l’obiettivo di garantire la manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune oppure la sistemazione e la manutenzione di nuove aree pubbliche da destinare a verde. La Giunta Sanna, sulla scorta delle Linee programmatiche e di mandato e del Documento unico di programmazione, intende avviare il progetto in forma sperimentale, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento da parte del Consiglio comunale e della pubblicazione di un bando pubblico per le concessioni. I criteri generali stabiliscono che i privati potranno presentare proposte per le aree destinate a verde pubblico precisando che potranno essere accolte anche le iniziative

