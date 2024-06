Caro bollette, parte il tour di Adiconsum Sardegna

In tema di bollette energetiche Adiconsum Sardegna avvia un tour in regione per aiutare i cittadini a districarsi nella “giungla” della fine del mercato della luce, previsto per il prossimo 1 luglio, e per consentire agli utenti risparmi sulla spesa energetica. “Come noto il prossimo 1 luglio terminerà il regime di maggior tutela per l’elettricità e gli utenti della Sardegna che non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero passeranno in automatico nel Servizio a Tutele Graduali dove, grazie alle aste svolte a inizio anno, il risparmio medio sulla spesa per le bollette della luce sarà in media di almeno 131 euro annui a famiglia, secondo i dati forniti da Arera – spiega il presidente Giorgio Vargiu –. Un passaggio importante e delicato, sul quale però le informazioni rese agli utenti sono carenti e lacunose: i cittadini non sanno ad esempio che, pur essendo passati già al mercato libero dell’energia, possono sfruttare i benefici economici e contrattuali del Servizio a Tutele Graduali rientrando entro il prossimo 30 giugno nel Mercato Tutelato. Né

