Mogoro, arriva una nuova pediatra: ecco chi è

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A partire da lunedì 17 giugno, la pediatra di libera scelta Francesca Demelas aprirà il suo ambulatorio a Mogoro, in via Cagliari numero 29. L’annuncio è stato dato dal direttore del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, Andrea Paolo Floris. L’ambulatorio sarà operativo nei seguenti orari: lunedì dalle ore 17 alle 18, martedì dalle ore 10 alle 11, mercoledì dalle ore 10 alle 11, giovedì dalle ore 17 alle 18, e venerdì dalle ore 10 alle 11. La dottoressa Demelas potrà essere contattata telefonicamente al numero 379/1732708 o via e-mail all’indirizzo. I genitori che desiderano scegliere la dottoressa Demelas come pediatra possono farlo presso l’ufficio Scelta e Revoca del poliambulatorio di Mogoro, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 17. Questa procedura sarà disponibile a partire da lunedì 17 giugno, data di inizio dell’attività ambulatoriale. Il servizio sarà rivolto ai pazienti residenti nei comuni di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie