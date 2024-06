Oristano, al San Martino arrivano un otorino e un pneumologo

Continua il rafforzamento dell’offerta sanitaria dell’ospedale San Martino di Oristano. Dal prossimo mese di luglio entreranno in servizio due nuovi specialisti, il primo in Otorinolaringoiatria e il secondo in Pneumologia, che permetteranno di potenziare le prestazioni offerte dalle due strutture. Dal primo luglio l’otorinolaringoiatra Marco Vinci supporterà il medico già in servizio, il dottor Andrea Melis, andando ad arricchire l’offerta della Struttura semplice dipartimentale di Otorinolaringoiatria, un servizio di nuova istituzione nel nosocomio oristanese, che ha fatto il suo esordio lo scorso 1 febbraio. L’arrivo del nuovo professionista non solo permetterà di ampliare il ventaglio delle prestazioni ambulatoriali per la diagnosi e la cura delle patologie del naso, della bocca e delle orecchie, come prime visite e controlli, endoscopie ed audiometrie, ma permetterà soprattutto di potenziare l’attività chirurgica effettuata in day surgery. E sempre dal prossimo mese di luglio anche la Struttura semplice dipartimentale di Pneumologia potrà contare su un nuovo medico, la dottoressa Chiara Scala, che affiancherà il collega Alessandro Sassu. Anche in questo caso, grazie all’assunzione della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie