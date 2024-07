Oristano, pensa di essere dio e maltratta i genitori: nei guai 36enne

Una madre esasperata, dopo più di dieci anni di vessazioni familiari nella provincia di Oristano, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. L’operazione ha portato all’arresto del figlio, attualmente agli arresti domiciliari. La situazione di abusi psicologici e fisici all’interno della famiglia era diventata insostenibile. Il figlio, di 36 anni, si sentiva un dio, dichiarandosi bello e ritenendo di avere il diritto di essere accudito senza mai lavorare. La sua pretesa di essere trattato con guanti bianchi, sia in senso figurato che letterale, ha reso la vita dei genitori un vero inferno. L’episodio scatenante è stato il ritrovamento di pane non di suo gradimento. In un impeto di rabbia, il figlio ha imposto con un cronometro che entro otto minuti avrebbe buttato dalla finestra tutto ciò che riteneva inadeguato. Questo è solo uno dei tanti esempi di comportamenti vessatori che hanno caratterizzato la convivenza forzata. A seguito della richiesta di intervento della madre, i carabinieri hanno attivato il Codice Rosso, che ha messo in luce il clima

