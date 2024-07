Domato l'incendio boschivo a Usellus, danni ingenti

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle forze in campo, l’incendio boschivo divampato ieri in agro del Comune di Usellus, nella località Pirastu Meli, è stato completamente domato alle ore 12:50 di oggi. Lo spegnimento dei focolai residui lungo il perimetro è stato diretto dal personale della stazione del Corpo Forestale di Ales. A supporto delle operazioni a terra, è intervenuto il personale a bordo del Super Puma di Fenosu e degli elicotteri del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Bosa e Sorgono. La complessità e l’estensione dell’incendio hanno reso necessario richiedere il concorso aereo nazionale, con l’invio di due Canadair (CAN8 e CAN16) da Olbia. Cinque squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Usellus, Siapiccia, Morgongiori, Pau e Siris, hanno partecipato attivamente alle operazioni di spegnimento. Il loro lavoro sul campo è stato fondamentale per contenere e domare le fiamme, impedendo che l’incendio si estendesse ulteriormente. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:50, dopo ore di intenso lavoro da parte

