Oristano, Patto per la lettura: l'impegno della Giunta Sanna

Anche quest’anno, il Comune di Oristano rinnova il suo impegno verso il Patto per la lettura. Su proposta dell’assessore alla Cultura, Luca Faedda, la Giunta Sanna ha approvato il documento che mira a consolidare le risorse cittadine al fine di promuovere e incentivare l’abitudine alla lettura. “A Oristano il Patto per la lettura è stato firmato per la prima volta nel 2020 – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna -. L’iniziativa del Comune e della Biblioteca prese le mosse dall’inserimento di Oristano nella graduatoria del programma ‘Città che legge’ istituito dal Centro per il libro e la lettura (organismo indipendente del Mibac), in accordo con l’Anci, per valorizzare i comuni che si adoperano per la promozione della lettura. Per noi fu un importante riconoscimento delle azioni condotte per la promozione della lettura come diritto fondamentale per tutti i cittadini. Come competenza da diffondere nella comunità per promuovere il benessere e il miglioramento culturale ed economico. Il successo di quell’iniziativa ci porta oggi a ripeterla con convinzione”. Il primo cittadino, da

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie