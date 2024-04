Economia L'assessore regionale all'Agricoltura parla in Fiera di obiettivi e priorità

Anche i produttori di fragole domani saranno in Fiera ad Arborea

Arborea

L’assessore regionale all’Agricoltura parla in Fiera di obiettivi e priorità



“La realtà di Arborea deve essere un esempio e un modello per le nostre realtà regionali e per la creazione di un distretto agroalimentare che comprenda tutti i territori regionali”. Queste le parole dell’assessore regionale all’agricoltura Gianfranco Satta dalla Fiera dell’Agricoltura, inaugurata stamane alla presenza delle autorità del territorio.

Un’attenzione mirata, quella che la Giunta Todde vuole rivolgere al settore agricolo dell’Isola, e l’Oristanese può svolgere un ruolo importante. “Il settore agricolo è centrale per la Sardegna ed è urgente fare ordine in un settore che deve continuare a crescere”, ha detto l’assessore.

“Tra gli obiettivi non può mancare il miglioramento genealogico delle razze autoctone e allevate nei nostri territori”, ha aggiunto Satta. “Ma in generale puntiamo a creare in Sardegna un distretto agroalimentare, che