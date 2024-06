Oristano ospita la terza edizione di Power Of Sport

Dal 28 al 30 giugno, la Marina di Torre Grande a Oristano ospiterà la terza edizione di Power Of Sport, evento sportivo ideato e organizzato Sea Scout, in cui numerosi giovani e meno giovani che convivono con disabilità intellettivo- relazionali si cimentano nella pratica di svariate attività sportive.

Oltre alle numerose attività non agonistiche, Power of Sport porta a Torre Grande una delle tre tappe del Campionato Italiano in acque libere Fisdir, le altre due si svolgeranno a San Vito Lo Capo in Sicilia e a San Teodoro.

Danza, Tennis Tavolo, Baskin, ma anche rappresentazioni teatrali, un concerto ed un dj set, talk e intrattenimento: nella sua terza edizione, Power of Sport si conferma un appuntamento imperdibile. Tra i temi su cui si farà un focus, ci sono quelli della balneazione accessibile e l’utilizzo della mobilità elettrica per favorire sport e turismo, oltre a numerosi ospiti che si alterneranno sul palco durante la serata-evento di venerdì 28 giugno. All’evento parteciperanno alcuni rappresentanti della nazionale italiana di Surf Adaptive.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie