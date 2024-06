Seneghe, completati i lavori per la nuova cisterna da 5.000 litri

Si sono conclusi venerdì i lavori programmati per la sistemazione di una cisterna da 5.000 litri nel comune di Seneghe. La nuova struttura, posizionata dietro una casa, è stata progettata per alimentare tramite caduta due attacchi che consentono il rifornimento dell’acqua nella zona. Il sistema idrico, collegato al vascone antincendio, ha visto anche la sostituzione del galleggiante, garantendo un funzionamento ottimale. Il troppo pieno del vascone antincendio è stato utilizzato per alimentare un abbeveratoio, assicurando così che nessuna goccia d’acqua venga sprecata. Questi interventi sono stati realizzati con un duplice obiettivo. Fornire un accesso costante all’acqua a chiunque ne avesse bisogno e preservare una risorsa preziosa, evitando inutili dispersioni. Soprattutto l’installazione del nuovo sistema rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile delle risorse idriche a Seneghe, rispondendo alle esigenze della comunità locale e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. I residenti hanno accolto con favore i miglioramenti, sottolineando l’importanza di avere accesso a un approvvigionamento idrico affidabile e sostenibile. Infine, l’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per

