Oristano, al via il servizio di salvamento a mare

A Torre Grande il piano di salvamento a mare a cura del Comune di Oristano sarà operativo dal 3 luglio al 31 agosto. Il Comune ha aggiudicato il servizio alla Karalis rescue onlus. Al costo di 32 mila 936 euro, nella spiaggia saranno allestite tre postazioni: una sul lato destro della torre, una sul lato sinistro e una all’altezza del primo pontile. Il servizio sarà assicurato da 6 assistenti bagnanti. In ogni postazione saranno presenti due operatori, uno in torretta per l’avvistamento e la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo e uno a terra per il pronto intervento. L’attività dei bagnini di salvataggio non si limita solo all’azione di soccorso dei bagnanti, ma anche a quella di controllo, per quanto nelle loro possibilità, finalizzata alla prevenzione degli incidenti in spiaggia ed in mare che potrebbero essere causati da comportamenti errati, quali dissuasione dall’avventurarsi in acqua in giornate con avverse condizioni meteo-marine o dopo aver mangiato. “La presenza dei bagnini è essenziale per prevenire pericoli e

