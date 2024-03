Oristano, l'Asl aderisce all'Open Day sulla sclerosi multipla

Un contatto telefonico diretto con un neurologo sulla patologia della sclerosi multipla. Anche la Asl 5 di Oristano ha aderito il prossimo 13 marzo all’(H)Open Day sulla sclerosi multipla organizzato dalla Fondazione Onda in occasione della prima giornata della Settimana mondiale dedicata al cervello. In concomitanza con 125 presidi ospedalieri in tutta Italia del network “Bollino Rosa” anche l’ospedale San Martino di Oristano sarà mobilitato mercoledì 13 marzo in particolare con la Struttura Complessa di Neurologia, diretta dal dottor Bastianino Murgia. Il dottor Murgia ha spiegato: “Nella giornata del 13 marzo saremo a disposizione per colloqui telefonici dalle ore 12 alle ore 14. Le persone interessate possono già prenotarsi al numero 0783/320090 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Mentre i numeri da chiamare il giorno del colloquio sono 0783/320091 e 0783/327238”. Fondazione Onda metterà a disposizione un opuscolo informativo, che sarà distribuito sempre nell’ospedale oristanese e caricato anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Bristol

