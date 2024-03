Comune di Oristano, bando per servizio noleggio con conducente

Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti compreso il conducente. Per ottenere la licenza di esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio. Ogni partecipante può concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione. Per l’inizio attività la pratica dovrà essere inoltrata tramite il software regionale all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, secondo le procedure indicate sul portale regionale Suape. La domanda di partecipazione, redatta in bollo da 16 euro secondo lo schema allegato al bando di concorso, e indirizzata al Comune di Oristano – Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Suape, AA.PP. e Agricoltura, piazza Eleonora D’Arborea n. 44 –

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie