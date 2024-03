Oristano, insieme alla pioggia arriva l'allerta meteo

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, esteso anche alla provincia di Oristano, dalle ore 18 di lunedì 11 marzo fino alle 14:59 di martedì 12 marzo. Il codice giallo, che indica criticità ordinaria, è stato dichiarato per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone di allerta Montevecchio Pischinappiu (che include anche Oristano), Tirso e Logudoro. “In caso di temporali, è consigliabile rimanere nelle abitazioni. Chi si trova in locali seminterrati o al piano terra dovrebbe salire ai piani superiori. È opportuno limitare gli spostamenti in auto solo in caso di urgenza ed è fondamentale mantenere un costante monitoraggio sull’evoluzione dei fenomeni, seguendo le indicazioni e le procedure fornite dalle strutture territoriali di protezione civile. Inoltre è vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare vicino a ponti e argini di corsi d’acqua e attraversare sottopassi”, affermano dalla Protezione Civile. Nella giornata odierna, Oristano sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si intensificheranno dalla

