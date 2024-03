Oristano, il nuovo libro dell'arcivescovo emerito monsignor Sanna

Un nuovo capitolo si apre nel panorama dell’antropologia teologica con l’uscita del terzo volume scritto dall’arcivescovo emerito di Oristano, monsignor Ignazio Sanna. Dallo scorso 20 marzo, gli appassionati del tema potranno immergersi nelle pagine di “Testimoni d’eterno nel tempo: Le sfide attuali dell’antropologia cristiana”, pubblicato dalle “Edizioni San Paolo”. Quest’opera si inserisce nel solco tracciato dai primi due volumi della serie. “L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità” (Queriniana, 2001) e “L’identità aperta: Il cristiano e la questione antropologica” (Queriniana, 2006). Si consolida così un percorso di approfondimento e riflessione sulle questioni fondamentali dell’essere umano alla luce della fede cristiana. In questo terzo volume, monsignor Sanna esplora le sfide attuali che l’antropologia cristiana si trova ad affrontare in un mondo in continua trasformazione. Attraverso un’analisi acuta e approfondita, l’autore guida il lettore nel confronto con le questioni legate all’identità umana, alla dignità, alla libertà e alla ricerca di senso nell’esistenza. Tra le tematiche affrontate, il volume si concentra sulla risposta dell’antropologia cristiana di fronte a fenomeni

