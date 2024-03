Olbia

Indagini in corso

Ancora un attentato incendiario nella notte. Un’auto è stata distrutta dalle fiamme a Olbia. Era in sosta in via Alessandro Nanni, poco distante daI Palazzo della Provincia, all’interno di un cantiere

L’allarme è scattato alle 4 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia che hanno spento le fiamme, ma non sono riusciti a salvare l’auto, andata completamente distrutta.

Insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri di Olbia per gli accertamenti di legge.