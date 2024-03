Convegno a Oristano, gli scenari futuri per il turismo locale

La ricetta vincente per il turismo in provincia di Oristano deve sapientemente miscelare la raccolta e la lettura dei dati per capire i bisogni della domanda e un aumento dell’offerta attraverso una maggiore presenza di strutture ricettive. È quanto è emerso ieri mattina nel corso del convegno “Dal dato alla destinazione: scenari futuri per il turismo del territorio”. L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Oristano e dalla Fondazione Oristano, e ospitato nella Sala degli Evangelisti a Palazzo degli Scolopi. “Se l’obiettivo era analizzare i dati sulla presenza turistica in città, elaborati dall’Ufficio del turismo di Oristano, gestito dall’Assessorato Regionale al Turismo in accordo con il Comune di Oristano e la Fondazione Oristano, ma soprattutto di mettere a confronto gli attori principali per una corretta programmazione turistica, abbiamo centrato l’obiettivo – commenta l’assessore al Turismo Luca Faedda -. È stato un confronto istruttivo, prezioso per capire il profilo di chi sceglie Oristano quale meta turistica, la provenienza, l’età, le sue preferenze e i motivi per cui sceglie il nostro territorio. Il ruolo dell’Info-point

