Oristano, approvata una mozione sul futuro del mercato civico

“Il Consiglio comunale di Oristano, nel ribadire la centralità e strategicità della struttura mercatale di via Mazzini e al netto delle formali comunicazioni di enti terzi, intende affrontare il tema in maniera unitaria e condivisa, avviando da subito e in via preliminare una profonda riflessione sul futuro del mercato”. Con questo impegno, mercoledì sera il Consiglio comunale di Oristano, riunito nella sala consiliare della Provincia per l’indisponibilità della Sala degli Evangelisti a Palazzo degli Scolopi, ha approvato a larga maggioranza (22 voti a favore, unico astenuto Sergio Locci) la mozione presentata dai consiglieri della minoranza di centro sinistra sul mercato civico di via Mazzini-Mariano IV. La mozione è stata presentata in aula da Maria Obinu (Alternativa sarda Progetto Sardegna). La consigliera ha ricordato la lunga storia del progetto di riqualificazione del mercato civico evidenziando come negli ultimi 10 anni si siano succedute “gare d’appalto, ricorsi, finanziamenti, fondi sospesi, riprogettazione, decisioni sospese, interventi della magistratura e della Corte dei Conti. A distanza ormai di più di otto anni da quando si decise di chiudere

