I 30enni andranno in pensione a 70 anni, l'aggiornamento Inps

L’Inps ha aggiornato il simulatore pensionistico, offrendo una prospettiva piuttosto sconfortante per i lavoratori, soprattutto i più giovani. Secondo le nuove previsioni, chi ha oggi trent’anni potrebbe ritrovarsi in pensione solo a 70 anni, in un’epoca in cui il concetto di ritiro dal mercato del lavoro si è notevolmente slittato in avanti. Un trentenne che ha iniziato a lavorare di recente potrebbe aspirare a un pensionamento tra i 66 anni e 8 mesi e i 74 anni, a seconda della durata dei suoi contributi e del livello dell’assegno maturato. Ad esempio, secondo il simulatore dell’Inps, un uomo nato all’inizio del 1994, iniziato a lavorare nel 2022 e con almeno 20 anni di contributi, potrebbe pensionarsi di vecchiaia a dicembre del 2063, all’età di 69 anni e 10 mesi. Tuttavia, il simulatore non è stato ancora aggiornato per la pensione anticipata flessibile del 2024, conosciuta come quota 103, che richiede 62 anni di età e 41 di contributi. Attualmente, il simulatore fornisce solo informazioni sugli importi pensionistici previsti per coloro

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie