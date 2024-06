Oristano, condannato a quattro anni per incendio boschivo doloso

Il 6 giugno scorso, il giudice monocratico del Tribunale di Oristano ha emesso la sentenza nel processo contro R.M., un 33enne di Ghilarza, accusato di incendio boschivo doloso. L’incendio, appiccato nelle prime ore del pomeriggio in una giornata di forte vento di libeccio e con temperature tra i 38 e i 39 gradi, aveva devastato circa 130 ettari di terreno. Le fiamme avevano minacciato strade, edifici e aziende agricole, distruggendo boschi e pascoli e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Soltanto il giorno successivo, grazie all’intervento di oltre 120 uomini dell’apparato antincendio regionale, con l’ausilio di cinque elicotteri e tre Canadair, è stato possibile mettere in sicurezza l’area colpita dalle fiamme. Gli accertamenti iniziali condotti dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell’Ispettorato di Oristano avevano individuato il punto di origine del rogo al bivio che conduce al centro abitato di Soddì. L’attenta e scrupolosa attività investigativa aveva raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di R.M., sufficienti per la Procura a richiedere il

