Santu Lussurgiu, modifica dei turni Ascot

Posted By: Giugno 10, 2024

Questa settimana l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) di Santu Lussurgiu sarà operativo martedì 11 giugno dalle 14.30 alle 19.30 e giovedì 13 giugno dalle 15.00 alle 20.00. La direzione generale della Asl 5 e la struttura Integrazione Ospedale-Territorio hanno comunicato queste aperture straordinarie per fornire servizi sanitari ai cittadini. L’ambulatorio, situato in via degli Artigiani, offre assistenza gratuita ai cittadini privi di medico di famiglia. I residenti possono usufruire di vari servizi presentando la tessera sanitaria. Tra le prestazioni disponibili ci sono prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Assistenza Domiciliare Integrata, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e altre prestazioni previste dagli Accordi Collettivi Nazionali. Questa iniziativa mira a garantire un accesso più facile ai servizi sanitari essenziali per i residenti di Santu Lussurgiu, in particolare per coloro che

