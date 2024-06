Elezioni comunali, Giampaolo Loi è il nuovo sindaco di Sorradile

Sorradile ha scelto Giampaolo Loi come nuovo sindaco. Ha vinto le elezioni comunali con il 61,30% dei consensi, ottenendo 141 voti. La sua lista, “Sorradile, una comunità che vive”, si è aggiudicata 7 seggi nel Consiglio comunale, garantendogli una solida maggioranza per il mandato amministrativo. Il suo avversario, Massimo Zaru, candidato della lista “Uniti per Sorradile”, ha ottenuto il 38,70% dei voti, pari a 89 preferenze. Il gruppo di opposizione, guidato da Zaru, avrà 3 seggi nel nuovo Consiglio comunale. La partecipazione elettorale a Sorradile ha visto una moderata affluenza. Dei 430 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne in 236, pari al 54,88% degli iscritti. Durante lo scrutinio, sono state rilevate 3 schede nulle e 3 schede bianche, senza alcuna scheda contestata. Giampaolo Loi, noto per il suo impegno civico e sociale, ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli dai cittadini. La sua vittoria segna l’inizio di una nuova fase per Sorradile. Con una squadra determinata e un chiaro mandato popolare, il nuovo

