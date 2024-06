Il Comune di Oristano ha pubblicato un bando di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di due assistenti sociali a tempo determinato e pieno, per un periodo di 24 mesi, destinati al servizio Plus.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro le ore 13 del 17 giugno 2024 esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA.

La prova scritta è programmata per l’8 luglio alle ore 10 presso una sede che verrà comunicata successivamente ai candidati.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio personale del Comune di Oristano via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ai numeri telefonici 0783/791234, 0783/79201, o 0783/79263, disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per i professionisti del settore sociale, contribuendo a potenziare i servizi offerti alla comunità di Oristano.