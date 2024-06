Oristano, il seminarista Matteo Lutzu ammesso agli Ordini Sacri

Foto realizzate da Santino Virdis per l'arcidiocesi di Oristano.

Nei giorni scorsi, la chiesa di Sant’Efisio a Oristano è stata teatro di una solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo metropolita monsignor Roberto Carboni. Durante la cerimonia, il seminarista Matteo Lutzu è stato ufficialmente ammesso agli Ordini sacri, segnando il primo passo di un percorso ministeriale che lo porterà, si auspica, verso il sacerdozio.

La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, amici e familiari, tutti riuniti per sostenere Matteo in questo importante momento della sua vita spirituale. L’ammissione agli Ordini sacri rappresenta una tappa fondamentale nella formazione di un seminarista, un impegno formale di preparazione e dedizione verso la vocazione sacerdotale.

L’arcivescovo Carboni, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di questo passaggio e ha espresso il suo sostegno e incoraggiamento a Matteo. Ha inoltre invitato tutta la comunità dell’Arcidiocesi arborense a unirsi in preghiera per Matteo e per tutte le nuove vocazioni, affinché il seminario possa continuare a essere un luogo di crescita spirituale e formazione.

