Incendio a Siamaggiore, rientra l'emergenza: i danni

Un vasto incendio di vegetazione ha scatenato il panico questo pomeriggio nella zona Pardu Nou di Siamaggiore, minacciando alcune abitazioni e costringendo i residenti a un’evacuazione precauzionale. Alimentate dal vento, le fiamme hanno rapidamente avvolto l’area, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, iniziate dal primo pomeriggio, hanno visto impegnate tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, supportate da un Canadair. L’aereo ha effettuato numerosi lanci d’acqua, contribuendo in modo significativo a contenere il rogo e a impedire che si avvicinasse ulteriormente alle case. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio, ma le autorità locali continuano a monitorare attentamente l’area per garantire la sicurezza dei residenti e delle proprietà. Nonostante l’emergenza sia rientrata, il paese di Siamaggiore rimane in stato di allerta. Nel corso del pomeriggio, un altro incendio ha interessato la strada statale 131 in direzione Tramatza. Anche in questo caso, l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme

