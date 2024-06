Oristano, gara d'appalto per la gestione dei cani randagi

Il Comune di Oristano ha indetto la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. L’appalto avrà una durata di 5 anni e prevede una spesa di circa un milione 246 mila euro per l’intero periodo. Attualmente il costo giornaliero che il Comune sostiene per il mantenimento di ciascun animale nel canile di Silì è di 2,69 euro. Con il nuovo servizio l’importo è stato incrementato a 3,30 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 19 luglio. Potranno partecipare tutte le ditte (rispondenti ai requisiti economici richiesti nel bando) che dispongano di un canile con una capienza di almeno 220 cani. La struttura deve trovarsi all’interno della provincia di Oristano o comunque in un raggio di 50 chilometri da Oristano. È richiesta anche una documentata esperienza nello svolgimento del servizio. “Sul fronte del contrasto al randagismo e del benessere animale questa amministrazione sta realizzando numerose iniziative – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. È il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie