Un nuovo inquietante capitolo nel caso di San Sperate

Igor Sollai, il 43enne attualmente detenuto nel carcere di Uta per l’omicidio della moglie Francesca Deidda, è ora indagato anche per violenza sessuale aggravata su una minorenne. L’uomo aveva confessato di aver ucciso la moglie a martellate nel maggio 2024 nella loro abitazione di San Sperate, un crimine che ha sconvolto la Sardegna e l’intero Paese.

Le accuse di violenza sessuale

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, i carabinieri avrebbero sorpreso Sollai nella sua casa di San Sperate in compagnia di una ragazza di 15 anni, figlia di amici, trovata sdraiata nel letto. Le indagini hanno portato la Procura a iscrivere l’uomo nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata. Intercettazioni ambientali avrebbero fornito elementi utili per avviare il procedimento.

La giovane potrebbe essere presto ascoltata in un incidente probatorio, già richiesto dalla Procura per cristallizzare la sua testimonianza e raccogliere prove utili all'inchiesta.

Il caso dell’omicidio di Francesca Deidda

Il corpo di Francesca Deidda, 42 anni, era stato ritrovato il 18 luglio 2024, due mesi dopo il delitto, all’interno di un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. La confessione di Igor Sollai, avvenuta in seguito alla scoperta del cadavere, aveva messo in luce un movente che l’accusa attribuisce a ragioni economiche: una polizza sulla vita della vittima che il marito avrebbe voluto riscuotere.

Giudizio immediato e scontro tra accusa e difesa

Sollai dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 26 febbraio 2025, dopo che la gip del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pm Marco Cocco, titolare dell’inchiesta.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Laura Pirarba e Carlo Demurtas, sostiene che non ci sia stata premeditazione nel delitto, mentre l’accusa ritiene che l’omicidio sia stato pianificato, proprio per incassare il premio della polizza assicurativa.

Un caso che scuote la comunità

L’aggiunta di un’accusa così grave come la violenza sessuale su una minorenne aggrava ulteriormente il quadro di un caso già drammatico. La comunità di San Sperate e l’intera Sardegna seguono con sgomento gli sviluppi delle indagini, che stanno portando alla luce nuovi inquietanti dettagli sulla vita di Igor Sollai e sulla tragica morte di Francesca Deidda.