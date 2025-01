Durante la notte e fino alle ore 11 di questa mattina, la sala operativa regionale integrata della Protezione Civile della Sardegna non ha registrato particolari criticità in merito all’ondata di maltempo che sta interessando l’Isola. L’allerta rossa per rischio idrogeologico è attiva su tutta la parte orientale della Sardegna.

Eventi segnalati

La Protezione Civile regionale ha comunicato alcuni episodi legati al maltempo:

Caduta di alberi : Centro urbano di Iglesias; Km 83 della Strada Statale 198; Strada Statale 554, all’altezza della rotonda della zona Margine Rosso di Quartu Sant’Elena; Via Cimitero, Burcei (Cagliaritano), dove si segnala anche la caduta di un palo della luce; Strada Statale 131, località Scala di Giocca (Sassari), in direzione Cagliari.

Blackout elettrici : Castiadas; Sinnai (Sarrabus).

Chiusura di strade : SP Ter Pratobello-Fonni dalle ore 7 (tratto dal Km 5+0,30 al Km 5+280) per consentire l’ispezione della diga Govossai da parte di Abbanoa; Strada Statale 389 al Km 33, tratto Alà Buddusò, non percorribile a causa dell’esondazione del fiume.

Presenza di detriti e ostacoli : SP 125 al Km 167, dove è stato segnalato un masso sulla carreggiata; Provinciale 24 al Km 17,3, direzione Alà dei Sardi - Padru, invasa da detriti e acqua per l’esondazione di un ruscello; Esondazione del rio Rizzolu nella località Madonna di Otti, Oschiri; Esondazione del Rio Lerno a Loiri Porto San Paolo.

Viabilità rurale : Il Comune di Berchidda, in Gallura, ha emanato un avviso sullo stop alla viabilità rurale nelle località Sa Conca, Medatoi, Su Adu ‘e Sas Vaccas, Badesi ‘e Jolzia, a causa della piena del vicino corso d’acqua che ha invaso i guadi.



Raccomandazioni

La Protezione Civile raccomanda di:

Evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite;

Prestare attenzione ai bollettini meteo e alle segnalazioni delle autorità locali;

Seguire le indicazioni per la sicurezza in caso di allagamenti o caduta di alberi.

Monitoraggio continuo

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione delle emergenze legate al maltempo.