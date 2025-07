Ventimiglia, nessuna traccia di Allen: avanti ricerche del bimbo scomparso

(Adnkronos) - Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia. Le squadre di ricerca hanno lavorato tutta la notte coordinate dai vigili del fuoco, battendo tutta la zona attorno al canping. Dalle 3 della scorsa notte è scattata l'allerta meteo per temporali, ma per il momento a Ventimiglia il tempo è stato clemente e non ha ostacolato le ricerche.

Proseguono nel frattempo le indagini degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti di Allen. Ieri sera è stata sequestrata l'auto dell'uomo che ha detto di averlo visto per l'ultima volta alle 19.30 di venerdì.

Il testimone ha raccontato di avere accompagnato Allen a un bivio dopo averlo sentito chiamare due volte 'papà'. Ieri pomeriggio la sua abitazione è stata perquisita, è stato deciso anche di sentirlo in caserma dove, da quanto filtra, si sarebbe contraddetto raccontando in un primo momento di avere accompagnato Allen a piedi e poi di averlo accompagnato in auto. Per il momento l'uomo non è indagato.

Da ieri sono state allertate anche le autorità della vicina Francia. I familiari hanno detto ai soccorritori che Allen non parla e risponde solo alla voce della madre, fattore che potrebbe ostacolare le ricerche.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie