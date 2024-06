Omicidio a Sinnai, litiga con la madre e la uccide con una coltellata

Omicidio a Sinnai, in via Monte Genia, dove una donna di 57 anni, Maria Dolores Cannas, è stata uccisa oggi pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, una sola coltellata alla schiena sarebbe stata fatale. Intorno alle ore 16, una discussione in casa tra la vittima e suo figlio, Andrea Tidu, di 27 anni, è sfociata in violenza. Le ragioni del litigio restano al momento sconosciute. Durante la lite, il giovane avrebbe afferrato un coltello e colpito la madre con una pugnalata alla schiena. Maria Dolores Cannas è crollata a terra, mentre il figlio, preso dal panico, è fuggito. Non è chiaro se siano stati altri parenti presenti in casa a dare l’allarme, oppure se i vicini, udendo le urla, abbiano chiamato il 112. In pochi minuti, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e i medici del 118-Areus sono giunti sul posto. I militari del Norm hanno individuato e bloccato il giovane a circa 150 metri dall’abitazione, in stato confusionale e immobile in strada. I medici

