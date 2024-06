Cambiano i parroci nell'arcidiocesi di Oristano: le nuove nomine

In occasione della memoria di Sant’Antonio di Padova, l’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha annunciato una serie di importanti nomine pastorali e amministrative che rafforzeranno la struttura ecclesiastica dell’arcidiocesi. Tra le nomine di rilievo, monsignor Carboni ha designato don Giuseppe Pani come nuovo direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica. Monsignor Carboni ha designato nuovi parroci per diverse chiese della diocesi, con effetto a partire dal primo settembre. Don Ignazio Serra sarà il nuovo parroco delle parrocchie di Santa Teresa di Gesù in Gesturi e dell’Immacolata Concezione in Barumini. Don Nicola Pinna è stato nominato parroco della parrocchia di Santa Sofia Vergine e Martire in San Vero Milis. Padre Gianluca Longobardi (ordine frati minori cappuccini) assumerà l’incarico di parroco di San Giovanni Evangelista in Oristano. Le date di ingresso dei nuovi parroci saranno concordate con il Vicario generale, seguendo le procedure previste dalle norme diocesane in vigore. Parallelamente alle nomine pastorali, l’arcivescovo ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gaspare Torrella, che avrà una durata di

