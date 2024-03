Oltre le accuse, alcune riflessioni sul caso Becciu e la Chiesa sarda

Le accuse non possono essere confuse con le sentenze. Perciò, mai come ora è essenziale approfondire il concetto che essere indagati non equivale a essere condannati. Questo principio deve essere tenuto saldamente presente, soprattutto nel caso del vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, coinvolto in un’indagine che ha scosso profondamente la comunità ecclesiastica. Tuttavia, non possiamo ignorare il contesto più ampio in cui emergono queste accuse. La mancanza di solidarietà nei confronti del vescovo Melis da parte di altre istituzioni ecclesiastiche è indicativa di una situazione più complessa e delicata. Il silenzio può essere assordante quanto le parole, e in questo caso solleva domande sulle dinamiche interne alla Chiesa. Intendiamoci. Le accuse sono solo il punto di partenza di un processo che dovrebbe garantire giustizia ed equità e l’affermazione di innocenza, salvo prove contrarie, rimane un diritto fondamentale per ogni individuo, sia esso un prelato o un laico. Mentre Ozieri affronta questo momento di dolore e incertezza, il silenzio delle altre diocesi e arcidiocesi risulta eloquente. L’assenza di solidarietà

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie