Cresce la richiesta di case in affitto a Oristano

Nel corso dei primi mesi del 2023, si è registrato un incremento dello 0,4% nei valori immobiliari di Oristano. Secondo il report di Tecnocasa, il mercato risulta particolarmente attivo nella zona del centro storico, dove l’offerta comprende sia abitazioni risalenti ai primi del ‘900, sia case più antiche che richiedono interventi di restauro. Nella zona circostante via Crispi, i prezzi delle abitazioni da ristrutturare si aggirano intorno ai 1.000 euro al metro quadro. Nelle zone ristrutturate di piazza Duomo, soggette a lavori di restyling, si registrano valori fino a 2.500 euro al metro quadro. Queste aree sono molto ambite non solo dai residenti locali, ma anche da coloro che provengono da altre zone. Soprattutto se sono interessati a avviare attività ricettive. In città, c’è una forte domanda di immobili in affitto, principalmente da parte di giovani coppie o famiglie che al momento non possono permettersi di acquistare una casa. Il canone mensile per un bilocale si aggira intorno ai 400 euro. Va inoltre menzionato il progetto di riqualificazione in

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie