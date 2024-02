Cagliari

Prime indicazioni sull’attribuzione dei seggi

Sarà quello del Partito democratico il gruppo più numeroso del nuovo Consiglio regionale eletto domenica scorsa in Sardegna. I nomi dei candidati che si sono aggiudicato un seggio saranno ufficiali solo dopo la proclamazione e una volta ultimati i calcoli dei resti, ma l’Agenzia Giornalisti Italia, ha disegnato la possibile mappa dell’aula di via Roma a Cagliari. I dem hanno conquistato 11 seggi negli otto collegi: dovrebbero essere confermati gli uscenti Piero Comandini, vicepresidente nella passata legislatura e segretario regionale del Pd, Valter Piscedda, Roberto Deriu (rieletto a Nuoro), Salvatore Corrias (confermato in Ogliastra) e il presidente regionale del partito Giuseppe Meloni nella sua Gallura. Tornerà in aula dopo cinque anni di pausa anche l’oristanese Antonio Solinas e Gigi Piano, del Medio Campidano. Tra i volti nuovi potrebbero sedersi nel Consiglio Camilla Soru, Carla Fundoni, uniche donne del gruppo, e Alessandro Pilurzu.

Dei 36 seggi che spettano al Campo largo di centrosinistra, grazie al premio di maggioranza, 7 vanno al M5S. Secondo l’Agenzia Giornalistica Italia, oltre alla presidente Alessandra Todde, il gruppo potrebbe essere composto dei consiglieri uscenti riconfermati Michele Ciusa, l’oristanese Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi e Desiré Manca, la più votata in Sardegna con oltre 8 mila preferenze nel collegio di Sassari. Tra i volti nuovi potrebbero figurare Lara Serra e Gianluca Mandas.

I Progressisti di Massimo Zedda saranno tre, come a fine legislatura: potrebbe arrivare una conferma per il capogruppo Francesco Agus a Cagliari e Gianfranco Satta a Sassari. Con loro, ancora secondo l’Agenzia Giornalistica Italia, potrebbe entrare in Consiglio Ivan Pintus, eletto nel Nuorese.

Potrebbe arrivare una conferma anche per Maria Laura Orrù di Alleanza Verdi Sinistra e per Antonio Piu. Il terzo seggio potrebbe andare a Giuseppe Dessena, ex assessore regionale alla Cultura nella Giunta Pigliaru.

Con Sinistra Futura, che ottiene tre seggi, potrebbe tornare in Consiglio regionale Luca Pizzuto, eletto nel Sulcis-Iglesiente. Gli altri potrebbero andare a Paola Casula e Giuseppino Canu, medico di Sedilo.

Altri tre seggi saranno occupati dalla lista civica Uniti per Todde, che potrebbe piazzare Giuseppe Frau, Valdo di Nolfo e Sebastian Cocco, eletto nel Nuorese.

Il Partito socialista avrà due rappresentanti: potrebbero essere l’ex consigliere regionale Lorenzo Cozzolino e Martino Davide Canu.

Infine, Orizzonte Comune ha conquistato tre seggi che secondo l’Agenzia Giornalistica Italia potrebbero essere occupati da Sandro Porcu, l’ex sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu, e Salvatore Cau, sindaco di Neoneli.

Questa, invece, la possibile ripartizione dei 24 seggi fra le liste della coalizione di centrodestra. Primo partito della minoranza è Fratelli d’Italia con 8 seggi: uno potrebbe essere per il candidato arrivato secondo, Paolo Truzzu. Saranno sicuramente essere confermati il capogruppo Fausto Piga ed Emanuele Cera, che nella passata legislatura era stato eletto con Forza Italia. Potrebbero entrare anche Corrado Meloni, Antonello Floris, Franca Masala, l’ex consigliere regionale dell’Udc Gigi Rubiu e Cristina Usai.

Tre i seggi per i Riformatori sardi che potrebbero confermare Aldo Salaris, assessore regionale uscente agli Enti Locali. Gli altri potrebbero essere l’assessore regionale uscente alla Programmazione, Giuseppe Fasolino (già Forza Italia) e Umberto Ticca, consigliere metropolitano a Cagliari.

Forza Italia avrà tre consiglieri e secondo l’Agenzia Giornalistica Italia potrebbero essere gli uscenti Angelo Cocciu (eletto in Gallura), già capogruppo, e Giuseppe Talanas, eletto a Nuoro. A loro potrebbe aggiungersi Ivan Piras, vicecoordinatore regionale del partito.

Per Sardegna al Centro 20Venti potrebbero restare in Consiglio Stefano Tunis e Antonello Peru ed entrare il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi. Tre consiglieri anche per il Psd’Az, che potrebbero essere quelli uscenti: l’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, il presidente della Quinta commissione (Attività produttive), Piero Maieli e l’oristanese Alfonso Marras, che dovrà attendere il conteggio dei resti.

La Lega ha solo due seggi, secondo una ripartizione provvisoria dovrebbero spettare uno all’assessore comunale di Cagliari Alessandro Sorgia e l’altro all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Anche in quest’ultimo caso la conferma arriverà a conteggi completati.

Alleanza Sardegna-Pli avra due consiglieri, potrebbero essere gli ex sardisti Stefano Schirru, presidente della Prima commissione, e l’ex capogruppo Franco Mula. Un solo seggio, invece, per l’Udc, che dovrebbe andare alla coordinatrice regionale Alice Aroni.

Martedì, 27 febbraio 2024