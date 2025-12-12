Travolto da mezzo industriale, operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe
Incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operai 63enne morto nel sito di stoccaggio di ecoballe. Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano in Campania per il decesso di un operaio, avvenuto all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo sarebbe morto sul colpo dopo l'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito.
Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo. Dinamica in fase di ricostruzione a opera di personale del Commissariato di Giugliano–Villaricca e dell’Ispettorato del Lavoro, per i rilievi di rispettiva competenza. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta.
