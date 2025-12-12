Va avanti sino al 2028 la gestione pubblica del servizio idrico con Abbanoa
Con la restituzioni degli aiuti del 2013 alla Regione si potrà proseguire anche oltre...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie