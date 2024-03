Nuovi orari per l'Ascot di Seneghe: l'aggiornamento della Asl

La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio” hanno comunicato un importante aggiornamento riguardante l’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, di Seneghe, situato in via Po. A partire dal prossimo martedì 26 marzo, l’ambulatorio sarà aperto il martedì dalle ore 8 alle 13 e il venerdì dalle ore 14 alle 19. Questo servizio è dedicato ai pazienti residenti a Seneghe e Bonarcado che attualmente non dispongono di un medico di base. Nella provincia di Oristano, sono attivi 25 Ascot (Ambulatori Straordinari di Comunità) distribuiti in varie località. Tra queste Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, e Zeddiani. Queste strutture forniscono servizi sanitari gratuiti ai cittadini che non hanno un medico di famiglia, previa presentazione della tessera sanitaria. Gli orari e i giorni di apertura sono consultabili sul sito www.asl5oristano.it e includono servizi quali prescrizioni mediche, visite urgenti e

