Oristano, nell'arcidiocesi due nuovi diaconi: "Preghiamo per loro"

Il prossimo 5 maggio, alle ore 17, nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Oristano, avrà luogo la solenne cerimonia di ordinazione diaconale per due giovani seminaristi, Francesco Soru e Marco Ruggiu. Francesco proviene dalla comunità parrocchiale di San Gregorio Magno a Bauladu, mentre Marco è legato alla parrocchia di San Romualdo Abate a Bonarcado. Entrambi hanno compiuto un percorso di formazione e discernimento vocazionale che li ha condotti a questo importante momento nella loro vita spirituale. L’arcivescovo metropolita, monsignor Roberto Carboni, presiederà la cerimonia di ordinazione, durante la quale sarà eseguita l’imposizione delle mani, gesto simbolico di conferimento dell’ordine diaconale. L’annuncio ufficiale dei nuovi diaconi era avvenuto un mese fa durante la solenne celebrazione dedicata a Sant’Archelao, patrono dell’arcidiocesi di Oristano, da parte dell’arcivescovo Carboni. La data del 5 maggio è stata scelta per l’ordinazione di entrambi i seminaristi, segnando un momento di grande importanza per la comunità cattolica. “Preghiamo per Francesco, originario della nostra comunità di Bauladu, lodando il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

