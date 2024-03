Oristano, addio a Michele Palmas, volontario della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana di Oristano ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Michele Palmas, uno dei suoi stimati volontari. L’uomo, figura di grande importanza all’interno dell’organizzazione, ha lasciato un vuoto che si è fatto sentire profondamente in tutta la città. Oltre ad essere stato un membro attivo della squadra, Michele era considerato da molti un vero amico e una fonte di ispirazione. Il suo cuore generoso e la sua disponibilità nel fornire aiuto hanno lasciato un’impronta tangibile nell’Oristanese. La sua dedizione e il suo impegno nell’assistere gli altri rimarranno un esempio per tutti. “In questo momento di dolore, vogliamo ricordarlo non solo per il suo contributo inestimabile alla nostra missione, ma anche per lo spirito altruista e generoso che lo ha sempre contraddistinto – lo ricordano i volontari -. Michele rappresenta i valori più alti della Croce Rossa, dimostrando ogni giorno cosa significhi veramente fare la differenza nella vita degli altri. La scomparsa di Michele lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo del suo sorriso, della sua

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie