Cronaca L'incidente nel pomeriggio

L'elicottero del servizio 118

Olbia

L’incidente nel pomeriggio

Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio: un operaio di 42 anni di nazionalità kosovara è deceduto in un cantiere edile in Via Londra, a Olbia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, anche con l’elisoccorso. Si è tentato invano di rianimare l’uomo.

Da quanto è emerso, l’operaio era reduce da un infortunio sul lavoro ed era in malattia. Passato a trovare i colleghi, è salito su un ponteggio ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di una decina di metri.

Sul posto gli ispettori dello Spresal e le forze dell’ordine.

Si tratta del terzo grave incidente sul lavoro in Gallura nel giro di una settimana: il primo era stato lunedì scorso, il penultimo ieri.

-segue-

Sabato, 24 febbraio 2024

commenta